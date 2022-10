"Cosa ci faceva quell'auto dei vigili posteggiata sulle strisce pedonali e in una curva?"

Gallery





Sarebbe molto istruttivo sapere dal Comando della polizia municipale quale sia stata l'emergenza che ha costretto ieri sera, 12 ottobre, una pattuglia a parcheggiare sulle strisce pedonali in corrispondenza di una curva tra la via Sammartino e la via Turrisi Colonna. Sicuramente ci sarà un ottimo motivo, ma mi sfugge: sono rimasto fermo parecchi minuti nella speranza che arrivassero gli agenti a dimostrarmi che la mia malafede fosse scorretta, ma purtroppo nemmeno l'ombra di un vigile impegnato in un servizio tale da giustificare quel parcheggio. Se chi ha il compito di fare rispettare le regole dà questo esempio, come possiamo pensare che tutti gli altri cittadini si comportino correttamente?