Tifosi del Genoa bloccati in città dopo il furto dell'auto, l'appello non va a vuoto: ritrovato il mezzo

Ritrovata l'auto rubata ad una giovane coppia di Genova, venuta a Palermo con una bimba di 6 anni e una cagnolina senza una zampa per assistere alla partita col Genoa, che non sapendo come rientrare a casa aveva lanciato un appello attraverso PalermoToday. Il mezzo, una Fiat Panda bianca, sottratto in via Carlo Del Prete, ad Altarello, dove i tifosi erano andati a pranzo da alcuni amici, è stato individuato dai carabinieri, ai quali era stata presentata una denuncia.

Una disavventura che difficilmente i malcapitati dimenticheranno, ma che ha avuto un lieto fine. Proprio in seguito alla denuncia fatta da Valentina Parodi attraverso questo giornale e rilanciata da GenovaToday, inoltre, la compagnia Grandi Navi Veloci si è offerta di regalare alla famiglia il viaggio di ritorno a Genova. E ieri sera, dopo il ritrovamento della macchina, Gnv ha deciso di imbarcarla gratuitamente, assieme ai tifosi, che sono quindi potuti tornare a casa.

"Eravamo appena arrivati a Palermo - aveva raccontato ieri Valentina Parodi a PalermoToday - e intorno a mezzogiorno siamo andati a casa di amici per un pranzo. Dopo aver finito di mangiare ed esserci intrattenuti un po', quando siamo scesi da casa, intorno alle 15.30, ci siamo accorti che la macchina non c'era più". All'interno della vettura, come riportato nella denuncia, c'era una valigia con vestiti, chiavi di casa e un tablet.

La famiglia era partita da Genova mercoledì scorso con un programma ben preciso: "Ci siamo fermati un giorno in Calabria, dove ci sono i parenti del mio compagno, poi dopo aver visto gli amici di Palermo, dovevamo andare allo stadio e l'indomani passare una giornata al mare a Mondello. E invece siamo praticamente rimasti bloccati qui, senza il mezzo per poter tornare a Genova, con nostra figlia di 6 anni e una cagnolina senza una zampa che non riesce a camminare".

Per questo Valentina Parodi aveva lanciato un appello: "Fateci ritrovare la Panda, non sappiamo come fare per rientrare a casa". Appello che non è caduto nel vuoto: l'auto è stata ritrovata ieri sera.