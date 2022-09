Arrivano a Palermo per vedere il Genoa e gli rubano l'auto, una coppia di tifosi: "Aiutateci"

Dalla Liguria alla Sicilia in auto, con tappa in Calabria, per vedere Palermo-Genoa e trascorrere qualche ora insieme ad amici e parenti. Il piano di una giovane coppia genovese è andato in fumo ieri pomeriggio quando i due si sono accorti che la loro Panda era stata rubata nel capoluogo siciliano. Il furto, denunciato ai carabinieri, è avvenuto in via Carlo Del Prete, una traversa di via Pitrè, ad Altarello.

"Eravamo appena arrivati a Palermo - racconta Valentina Parodi a PalermoToday - e intorno a mezzogiorno siamo andati a casa di amici per un pranzo. Dopo aver finito di mangiare ed esserci intrattenuti un po', quando siamo scesi da casa, intorno alle 15.30, ci siamo accorti che la macchina non c'era più". All'interno della vettura, come riportato nella denuncia, c'era una valigia con vestiti, chiavi di casa e un tablet.

Una brutta sorpresa per la coppia partita da Genova lo scorso mercoledì con un programma ben preciso: "Ci siamo fermati un giorno in Calabria, dove ci sono i parenti del mio compagno, poi dopo aver visto gli amici di Palermo, dovevamo andare allo stadio e l'indomani passare una giornata al mare a Mondello. E invece siamo praticamente rimasti bloccati qui, senza il mezzo per poter tornare a Genova, con nostra figlia di 6 anni e una cagnolina senza una zampa che non riesce a camminare".

Ed è anche per questo che Valentina Parodi lancia un appello: "Fateci ritrovare la Panda, non sappiamo come fare per rientrare a casa. Probabilmente saremo costretti a tornare in nave". L'auto è di colore bianco ed è targata FT997DZ.