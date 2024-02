Asp, attivato un nuovo ambulatorio di senologia al poliambulatorio della Guadagna

L’Asp di Palermo ha attivato al Pta (presidio territoriale d'assistenza) Guadagna di via Villagrazia 46 un nuovo ambulatorio di senologia. Il servizio è rivolto a tutti gli utenti e, in particolare, a donne adulte a partire da 20-25 anni. "Per accedere alla prestazione - fanno sapere dall'azienda sanitaria provinciale - è necessario prenotare tramite CUP con ricetta che riporti la dicitura “897SE visita senologica” oppure “8901SE visita senologica di controllo”. L’ambulatorio è aperto al pubblico il martedì (14.30-17), giovedì (8-14 e 14.30-17) e venerdì (8-13.30).