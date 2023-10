Arrestato due volte in meno 24 ore, prima per tentato furto aggravato e poi per evasione. La polizia ha arrestato due notti fa un uomo di 49 anni accusato di aver tentato il colpo in una sala scommesse di via Bernardo Mattarella, a Bagheria. Una volta scattate le manette, e mentre si trovava ai domiciliari in attesa della direttissima, l'indagato è stato sorpreso nuovamente nei pressi del centro scommesse e non a casa, come disposto dal magistrato.

Secondo una prima ricostruzione era da poco trascorsa la mezzanotte del 3 ottobre quando è scattato l'allarme antintrusione di una sala Planet Win 365. Immediato l'intervento degli agenti del commissariato di Bagheria che hanno trovato già sul posto una guardia giurata che aveva solamente constatato l'effrazione della porta d’ingresso. All'interno, dopo l'entrata in funzione del sistema antifurto nebbiogeno, non si vedeva niente a causa del fumo che aveva invaso l'intera attività.

Gli agenti sono quindi entrati nella sala scommesse con le torce accese e le pistole in pugno, perlustrando il salone principale e anche la sala in cui si trovano le slot machine. Apparentemente sembrava che il ladro fosse fuggito. Eppure i poliziotti, continuando a perlustrare ogni angolo, hanno trovato il 49enne accovacciato dietro un distributore di snack e bevande dov’era rimasto bloccato a causa del fumo che lo aveva sorpreso.

L’uomo è stato quindi bloccato, arrestato e portato in caserma per gli accertamenti al termine dei quali il pm ha disposto, in attesa dell’udienza per direttissima, la misura cautelare degli arresti domiciliari. La mattina successiva i poliziotti sono tornati in casa dell’indagato ma lui si era reso irreperibile. La nota è stata diramata a tutte le pattuglie di polizia che hanno rintracciato il 49enne sempre nei pressi di via Bernardo Mattarella.

Una volta fermato l’uomo è stato nuovamente arrestato, facendo sì che all'accusa già rimediata per il tentato furto si aggiungesse anche quella per evasione. "E' una persona conosciuta - spiega un bagherese - che purtroppo ha il vizio del gioco. Gira voce che recentemente abbia perso migliaia di euro tra scommesse e slot machine. Quindi probabilmente sperava di recuperare parte di quanto buttato via".