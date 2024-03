Tentò di rubare il cellulare a una donna in auto minacciandola con un coltello: arrestato

Arrestato un uomo per una rapina sventata dalle urla della vittima. I carabinieri della stazione Crispi hanno eseguito un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per un 59enne accusato di aver minacciato una donna, nel giorno di Santo Stefano, per cercare di derubarla mentre si trovava in auto in via Guglielmo Borremans, traversa di via Principe di Palagonia.

Secondo quanto ricostruito quel giorno la vittima - una 46enne - sarebbe stata sorpresa a bordo della propria auto parcheggiata, da un uomo che si era infilato nell'abitacolo con un coltello a serramanico per cercare di rubarle il cellulare che stava utilizzando per parlare con sua sorella. La donna ha reagito istintivamente iniziando a urlare per attirare l'attenzione dei passanti e cercando di spingere fuori l'aggressore.

Di fronte alle sue grida il rapinatore ha preferito fuggire a mani vuote. Dopo l'allarme lanciato al 112 sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la descrizione dell'uomo e ascoltato alcuni testimoni che hanno indicato la direzione di fuga. "Le successive indagini, svolte anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza della zona, hanno portato all’individuazione dell’uomo", spiegano dal Comando provinciale.