"Ha provato a ferirmi con un coltello", donna chiama i carabinieri e fa arrestare il marito

E’ successo a Termini Imerese. I militari sono intervenuti in casa di una coppia dove poi è stata sequestrata l’arma. La moglie, dopo una breve tappa in ospedale, ha denunciato l'uomo raccontando agli investigatori i maltrattamenti che avrebbe subito per circa 2 anni