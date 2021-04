Sorpreso mentre cerca di scassinare la porta di una scuola, arrestato giovane a Bagheria

Aveva appena fatto in tempo a scassinare la porta di una scuola quando è stato scoperto dalle forze dell’ordine che lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. I carabinieri hanno arrestato la scorsa notte a Bagheria un ragazzo di 29 anni, V.D.A., per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane stava infatti cercando di entrare alla Bagnera di corso Butera per fare con ogni probabilità razzia tra aule e laboratori.

Una volta fermato i carabinieri della sezione Radiomobile hanno perquisito l’indagato trovando diversi arnesi da scasso all’interno di una borsa che il 29enne portava con sé. Dopo una breve parentesi ai domiciliari il giudice ha fissato per questa mattina l’udienza per la convalida dell’arresto e l’eventuale applicazione di una misura cautelare. Lo scorso 7 febbraio i militari della compagnia di Bagheria avevano già arrestato un 27enne per il tentato furto in un'altra scuola.

