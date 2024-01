Sente rumori da una stanza, chiama i carabinieri e fa arrestare un ladro

Sorprende un ladro in casa sua, chiama il 112 e lo fa arrestare. A finire in manette ieri mattina è stato un 54enne colto in flagranza dai carabinieri all’interno di un appartamento di via Cartiera, a Borgo Molara. Per l'uomo, bloccato prima ancora che potesse colpire, l'accusa è di tentato furto aggravato.

Tutto è successo mentre dentro l'abitazione c'era il proprietario, un giovane, che ha sentito degli strani rumori provenienti da una stanza. Ciononostante è riuscito a mantenere il sangue freddo e così ha preso il cellulare, si è allontanato e ha chiamato il numero d’emergenza chiedendo l’intervento dei militari.

Una pattuglia del Nucleo radiomobile ha raccolto l'allarme e ha raggiunto l’appartamento all'interno del quale c'era ancora il 54enne che, come constatato successivamente, era riuscito ad entrare dopo aver forzato una finestra. L'uomo è stato quindi ammanettato e portato nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.