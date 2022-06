"Ruba due batterie e va col tram dal ricettatore", un arresto e una denuncia allo Sperone

E’ stato visto mentre rubava due batterie da una cabina elettrica prima di salire su un tram, raggiungere lo Sperone e contrattarne la vendita. La polizia ha arrestato per furto un uomo di 46 anni, G. G., e denunciato per ricettazione B. V., di 62 anni, quest'ultimo trovato in possesso di altre otto batterie - identiche per modello e marca - che sembrerebbe provengano da altri impianti gestiti in città da E-distribuzione.

L’intervento degli agenti della sezione Investigativa del commissariato Brancaccio è frutto di un servizio mirato e organizzato dopo una serie di furti registrati allo Sperone. Così i poliziotti, secondo quanto ricostruito, si sono appostati vicino a una cabina attendendo eventuali movimenti sospetti. Proprio in quel momento, il 46enne avrebbe forzato una cabina e rubato due batterie per poi dirigersi verso il tram.

L'uomo sarebbe salito su un mezzo della linea 1 da cui sarebbe sceso qualche fermata più avanti. Gli investigatori non lo hanno perso di vista per un secondo: il 46enne avrebbe raggiunto un appartamento che si trova allo Sperone dove avrebbe iniziato a contrattare con qualcuno. A quel punto i poliziotti sono entrati in azione, bloccando l’uomo che aveva con sé le batterie rubate poco prima e perquisendo l’abitazione del 62enne.

Durante il controllo sono state rinvenute e sequestrate in un magazzino, adibito ad officina abusiva per la riparazione di bici elettriche, altre otto batterie identiche per marca e modello a quelle utilizzate da E-distribuzione e due bici. Di fronte alle domande degli agenti, però, il 62enne non è riuscito a giustificare il possesso dei dispositivi e dei mezzi a due ruote.

Per il 46enne, dopo la convalida dell’arresto, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo di 62 anni, invece, ha rimediato così una denuncia per il reato di ricettazione.