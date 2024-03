Operazione antidroga a Caltanissetta, otto arresti: cocaina e hashish arrivavano da Palermo

La droga destinata alla piazza di spaccio di Caltanissetta arrivava da Palermo. La polizia ha arrestato nel capoluogo nisseno sette uomini e una donna, rinchiusi in carcere su disposizione del gip, accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Coca, hashish e marijuana venivano consegnati anche a domicilio dopo un breve scambio di messaggi tra pusher e cliente che utilizzavano un linguaggio criptato per evitare guai.

Il blitz è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile che, a partire dal 2022, hanno indagato sul fenomeno sotto il coordinamento della Procura di Caltanissetta. Durante l’attività investigativa i poliziotti hanno ricostruito i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente e le tecniche utilizzate per venderla. In decine di casi, come accertato tra appostamenti e intercettazioni, i clienti erano minorenni.

"La sostanza veniva consegnata al domicilio dell’acquirente o ceduta presso l'abitazione degli indagati. In particolare - si legge in una nota - la cocaina sarebbe stata ceduta pronta per essere consumata come crack (cotta), ovvero per essere sniffata (cruda). Molto spesso, infatti, la richiesta di consegna di stupefacente sarebbe stata formulata dagli acquirenti tramite la semplice indicazione dello stato della sostanza ‘crudo o cotta’ per far intendere la tipologia di droga da confezionare".

In più occasioni la squadra mobile, ricostruiscono ancora dalla questura di Caltanissetta, ha eseguito arresti e sequestri per "reprimere le numerosissime cessioni registrate dalle telecamere della polizia posizionate nei luoghi divenuti delle vere e proprie piazze di spaccio". Sono stati inoltre segnalati all’Ufficio territoriale del Governo diversi assuntori che ad oggi stanno seguendo un percorso di recupero presso il Servizio dipendenze.