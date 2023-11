Sorpresi a comprare sigarette con un bancomat appena rubato. La polizia ha arrestato domenica sera un marocchino di 30 anni e un gambiano di 33 accusati di aver rubato la borsa a una ragazza, che si trovava con un'amica in piazza Croce dei Vespri, e di aver speso i suoi soldi in un distributore dell'Albergheria. Al termine degli accertamenti entrambi sono risultati irregolari sul territorio italiano e già destinatari di un provvedimento di espulsione.

L'intervento degli agenti dell'Ufficio prevenzione generale è stato sollecitato dalla stessa vittima. La ragazza ha chiamato il 112 segnalando che due persone, dopo essersi avvicinate con una scusa, le avevano rubato la borsa ed erano fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Oltre a descrivere con precisione i due e gli indumenti da loro indossati, la ragazza ha fornito un altro elemento: "Stanno usando la mia carta, mi arrivano gli alert sullo smartphone", ha detto.

Qualche minuto dopo il furto, infatti, la ragazza ha iniziato a ricevere le notifiche di sicurezza che le segnalavano l’utilizzo del suo bancomat in un distributore automatico di via Albergheria. Senza mai interrompere la telefonata, la vittima ha guidato i poliziotti verso la strada in cui si trovava la macchinetta. La pattuglie hanno quindi bloccato ogni via d'uscita e hanno avviato le ricerche, riuscendo così a rintracciarli: uno aveva i documenti della vittima nascosti tra le mutande mentre l'altro è stato trovato in possesso della carta e di altri effetti personali.

Di fronte a quelle evidenze i due indagati non hanno saputo fornire alcuna giustificazione ai poliziotti che successivamente sono riusciti anche a recuperare anche le chiavi dello scooter della ragazza che i due, durante la fuga, avevano gettato lungo la strada a Ballarò. Ieri mattina gli arrestati sono stati accompagnati in tribunale dove il giudice ha convalidato gli arresti disponendo per loro l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mentre, per il solo gambiano, è stato emesso un nuovo decreto di espulsione.