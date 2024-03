Sorpreso su un'auto con alcune buste di marijuana, poi in casa gliene trovano altri 12 chili: arrestato

Se ne andava in giro con una busta di marijuana ma in casa ne nascondeva altri 12 chili. La polizia ha arrestato un ragazzo di 30 anni, M. T., accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alle infiorescenze - in parte secche e in parte da essiccare, gli agenti dei commissariati Porta Nuova e Oreto-stazione hanno sequestrato le attrezzature utilizzate per la cura di una piantagione indoor.

Il trentenne è stato sottoposto a controllo mentre si trovava in auto nella zona dell’ospedale Civico. “I poliziotti hanno percepito l’odore acre - spiegano dalla questura - e chiaramente riconducibile alla sostanza stupefacente. Il giovane, senza tergiversare, ha ammesso di portare con sé della marijuana contenuta all’interno di una busta”. Inutile il suo tentativo di convincere gli agenti che si trattasse di sostanza per uso personale.

I poliziotti hanno quindi deciso di perquisire anche il suo appartamento nella zona di Bonagia. Nell’abitazione dell’uomo, ricostruiscono dalla questura, hanno trovato altra marijuana nascosta in alcuni sacchi di plastica. Parte della sostanza, quella già essiccata, era pronta per essere venduta mentre le altre infiorescenze dovevano essere pulite per essere vendute.

Tra gli oggetti sequestrati anche bilancini di precisioni, forbici e un macchinario per preparare delle buste sottovuoto. “Sul soffitto - aggiungono dalla questura - erano ben visibili fili metallici utilizzati plausibilmente per la stesura e l’essiccazione della marijuana. Rinvenuti inoltre strumenti che lasciano presumere come nell’appartamento fosse stata avviata una coltivazione indoor: lampade alogene, vasi in plastica, timer elettrici e flaconi vuoti di fertilizzanti”. Alla luce di quanto emerso il trentenne è finito in manette e l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.