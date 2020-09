Apertura dello svincolo autostradale di Bagheria: incontro con i vertici dell'Anas

Un incontro sullo svincolo autostradale di Bagheria si è svolto oggi tra il sindaco Filippo Maria Tripoli, il direttore dell'Anas, l'ente nazionale autostrade, Azienda nazionale autonoma delle strade, Valerio Mele, gli ingegneri di Anas e del Comune e il progettista Giovanni Tesoriere. Presente anche il deputato della Camera, l'onorevole Caterina Licatini. In questi mesi sono emerse alcune criticità per la rampa di uscita bagherese, Catania direzione Palermo - spiega il sindaco - l'Anas aveva delle perplessità per autorizzare l'apertura.

"Particolarmente produttivo l'incontro di oggi, cui ne seguiranno degli altri meramente tecnici per definire aspetti progettuali", dicono dal Comune. "L'amministrazione comunale con l'appoggio del deputato Licatini sta lavorando affinché si possa trovare una sinergia per realizzare l'apertura dell'uscita bagherese in direzione Palermo, in condizioni di sicurezza - aggiunge il primo cittadino di Bagheria -. La nuova apertura, come già detto, mira a decongestionare i problemi di traffico che ancora si verificano nella rotatoria a valle dell'autostrada".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sin da quando si sono progettati ed appaltati i lavori dello svincolo ho dato una mano per la risoluzione dei problemi - dice Caterina Licatini -. E' giusto avere uno svincolo efficace ed efficiente, proprio per questo ho collaborato con la passata amministrazione e continuo a collaborare con l’attuale, nell’esclusivo interessa della collettività". L'amministrazione comunale - spiegano dal Comune - continuerà ad informare i cittadini sui lavori e lo stato dell'arte dello svincolo autostradale.