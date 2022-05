VIDEO | Trentennale delle stragi, Orlando: "Missione compiuta ma non completata"

Così il sindaco a PalermoToday in vista delle celebrazioni del 23 maggio, le ultime da primo cittadino. Poi non nasconde nuovamente le preoccupazioni per la campagna elettorale: "Mi inquieta che due persone che non hanno ruoli politici (Cuffaro e Dell'Utri, ndr) abbiano scelto il candidato"