Lavori su una tubazione, mercoledì sospesa l'erogazione dell'acqua al Politeama e nel Centro storico

Mercoledì, dalle 6 alle 18, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua al Politeama e nel Centro storico. Lo rende noto l'Amap che ha programmato un intervento di manutenzione su una delle tubazioni che alimentano l'area delimitata tra via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Malaspina, piazza Principe di Camporeale, via Colonna Rotta e nei Quattro mandamenti.

In queste zone potrebbero verificarsi dei disagi. "L’erogazione - si legge in una nota della società di via Volturno - sarà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive, salvo imprevisti. La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma".