Maltempo, a Palermo torna la pioggia: scatta una nuova allerta meteo gialla

E' di nuovo allerta meteo a Palermo. La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, domenica 17 ottobre. Su Palermo in particolare per la restante parte della giornata odierna è previsto un livello di allerta gialla, con precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia settentrionale, occidentale e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntualmente moderati sulla Sicilia settentrionale”.

