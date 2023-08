Allarme della Ragioneria comunale sui conti delle partecipate, l'Amap: "Nostri bilanci inappuntabili"

"I nostri bilanci sono inappuntabili". Così l'Amap risponde all'allarme sui conti delle partecipate lanciato dalla Ragioneria generale. La società che gestisce il servizio idrico anche in altri Comuni della provincia fa sapere in una nota di aver avviato una "operazione trasparenza sulle posizioni creditizie" che ha già portato "4 milioni di riconciliazioni".

L’azienda, si legge in una nota, sta effettuando una ricognizione di posizioni creditizie risalenti ad anni passati ad oggi, per un importo complessivo di 40 milioni di euro incrociando i dati attualmente a disposizione del sistema informatico (in aggiornamento) con l’ufficio legale e l’ufficio amministrativo per avere riscontro di ogni singola posizione, per valutare quali crediti siano già stati riscossi o per quali è in corso un’azione legale.

Tali aggiornamenti, spiegano dall’Amap, sono periodici e servono ad avere una fotografia della situazione reale, anche alla luce del recente cambio normativo che ha variato i termini di prescrizione e dell’acquisizione del servizio idrico di altri Comuni. “Molti di questi - si legge ancora - hanno consegnato banche dati carenti che stiamo provvedendo a bonificare poiché molte posizioni anagrafiche risulterebbero non aggiornate”.

“E’ opportuno ricordare - concludono dalla società che gestisce la rete idrica a Palermo e in provincia - che i nostri bilanci, anno per anno, sono certificati e hanno superato il vaglio del collegio dei sindaci, dell’assemblea dei soci, del comitato di indirizzo strategico e di controllo, del revisore legale e della società di certificazione. Bilanci che ovviamente comprendono adeguatissimi fondi in grado di bilanciare eventuali svalutazioni del credito, com’è giusto che sia".