Aggressioni alla polizia municipale, la Uil: "Incontro urgente con il prefetto"

"Dopo l'ennesimo episodio di aggressione perpetrato ai danni di alcuni agenti della polizia municipale del Comune di Palermo, chiediamo con urgenza un incontro con il Prefetto alla presenza del Sindaco e del comandante della Polizia Municipale", a dirlo in una nota è il segretario generale della Uil-FplTotò Sampino. "Avevamo già lanciato l'allarme rispetto a questa tendenza sociale sempre più diffusa che espone le nostre forze dell'ordine a rischi notevoli. Le nostre strade e i nostri quartieri - dichiara Sampino - somigliano sempre più a un far West dove alcune gang di anarchici pensano di dettare le regole. Lo Stato e tutte le istituzioni devono garantire sicurezza a trecento sessanta gradi e segnatamente, a quegli uomini in divisa che ogni giorno, con grande senso del dovere, scendono in strada per assicurare il rispetto delle norme. Per queste ragioni, nel confermare la nostra solidarietà agli agenti colpiti dal triste episodio, ci attestiamo al fianco delle forze dell'ordine tutte e annunciamo che porremo in essere ogni azione necessaria al fine di arginare il problema".