Due uomini la rinchiudono in casa per mesi, riesce a scappare e i carabinieri la soccorrono: "E' stato un incubo"

Per mesi, dopo il suo arrivo a Palermo, sarebbe stata privata della sua libertà. Ostaggio di due uomini - nel frattempo spariti nel "nulla" - che l’avrebbero illusa, raggirata e forse anche seviziata. E’ la storia che ha raccontato una donna tunisina di circa 30 anni soccorsa dai carabinieri, intervenuti ieri sera nella zona di via Lincoln dopo alcune segnalazioni arrivate al 112. Qualcuno aveva riferito che un uomo, forse all’interno di un'abitazione, stava picchiando una donna che urlava e chiedeva aiuto.

I militari del Nucleo radiomobile, raccolta la nota diramata dalla centrale operativa, sono arrivati dalle parti di via Archirafi dove hanno trovato la giovane donna e richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118. La trentenne, sentendosi ormai al sicuro, ha iniziato a raccontare la sua storia riferendo di essere riuscita a scappare dalle grinfie di due connazionali. Nelle prime fasi i carabinieri hanno acquisito una loro descrizione per cercare di rintracciarli, ma le ricerche in zona non hanno dato l’esito sperato.

Gli investigatori hanno dunque avviato le indagini, sotto il coordinamento della Procura, per ricostruire i contorni della vicenda. Con il supporto di personale specializzato e di psicologi si dovrà vagliare il racconto della donna per chiarire i contorni della vicenda. Bisognerà capire che rapporto avesse la donna con i due e come abbiano fatto a segregarla, impedendole di uscire da casa, e cosa abbiano fatto di lei in questo lasso di tempo. La trentenne è stata affidata a una struttura protetta.