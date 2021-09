Difendono le amiche dagli apprezzamenti del "branco", picchiati due giovani in via Roma

L'episodio nella notte tra mercoledì e giovedì, all'altezza della scalinata che porta in Vucciria. Le vittime dell'aggressione, che hanno riportato contusioni facciali e traumi giudicati guaribili in 10 giorni, hanno presentato denuncia in commissariato. Indagini in corso

Picchiati per aver difeso le loro amiche dagli apprezzamenti non graditi di un gruppo di giovani ubriachi. Due ragazzi di circa 30 anni sono stati aggrediti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Roma, a pochi passi da salita Caracciolo, la scalinata che porta nella piazza della Vucciria. I due amici sono andati a sporgere denuncia alla polizia che ha avviato le indagini per identificare i vari componenti del “branco”.

Secondo una prima ricostruzione le vitime erano uscite con alcune amiche per passare la serata tra i locali del centro. Mentre passeggiavano in via Roma hanno incrociato un gruppo di 7-8 persone che hanno iniziato con qualche battuta rivolta alle ragazze. Dagli apprezzamenti sono passati agli insulti e alle minacce nei confronti dei trentenni, li hanno presi a calci e pugni e sono scappati.

Le vittime, che hanno riportato alcuni traumi e contusioni facciali, sono andate al pronto soccorso e sono state dimesse dopo qualche ora con una prognosi di 10 giorni. Il referto è stato allegato alla denuncia presentata agli agenti del commissariato Oreto-stazione che hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.

Da un paio di mesi non si registravano episodi del genere in centro, presidiato maggiormente dalle forze dell’ordine per evitare assembramenti e verificare il rispetto delle norme anti Covid. L’ultimo risale a maggio scorso quando due ragazzi sono stati aggrediti dal "branco" solo perché si tenevano per mano. Dopo quasi due mesi la polizia è riuscita a individuare e denunciare i responsabili dell’aggressione omofoba.