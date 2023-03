Abbonamenti Amat, Fnp Cisl: "Ripristinare benefici per i pensionati"

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sul fatto che rispetto al passato, i pensionati abbonati al trasporto cittadino Amat non hanno più la possibilità di avvalersi dei cosiddetti ‘tratti comuni’ fra linee diverse alle uniche scelte in sede di abbonamento. Chiediamo al sindaco di Palermo Lagalla un intervento per ripristinare tale beneficio perché in tanti vivono in estreme difficoltà e il mezzo pubblico rappresenta per loro l’unico modo per spostarsi in città”. Ad affermarlo è il segretario generale Fnp Cisl Palermo Trapani Armando Zanotti.

La Federazione dei Pensionati Cisl ha inviato una lettera al Comune. “Questa misura, in un passato ancora recente contribuiva almeno in parte ad alleviare i disagi derivanti dai cronici lunghi tempi di attesa alle fermate. Consapevoli che il miglioramento e la qualità del trasporto pubblico cittadino passano per una politica di investimento e di razionalizzazione che,– ci auguriamo, possa essere messa in campo dall’amministrazione comunale, chiediamo dunque che venga ripristinato questo beneficio che non incide sulle casse dell’Azienda trasporti”, conclude Zanotti.