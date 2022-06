Crollo alla Noce, Uil Sicilia: "Troppi cantieri ma pochi controlli e ispettori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Un altro incidente in uno dei numerosi cantieri edili di Palermo e una donna ferita, soccorsa fra le macerie. In attesa di capire le cause del crollo del solaio, ribadiamo il fatto che mancano controlli e ispettori”. Lo afferma Luisella Lionti, segretario della Uil Sicilia e Area vasta che spiega: "È un settore, quello dell’edilizia, in forte ripresa. È necessario, quindi, garantire quei lavoratori che ogni giorno entrano nei cantieri. Questo sindacato lo denuncia già da troppo tempo, nel nostro territorio sono ancora troppi gli incidenti bisogna fare di più sul fronte della prevenzione e dei controlli puntando prima di tutto sulla formazione. Lo stesso segretario generale Pierpaolo Bombardieri ha più volte sottolineato che gli infortuni sono una emergenza nazionale, bisogna fare di più e adottare subito tutti i provvedimenti necessari".