Arancinapop, nominati i 20 locali che vanno in semifinale: ecco come votare i 5 finalisti

Numeri da record per #arancinapop, il contest lanciato da PalermoToday per far scegliere ai palermitani il bar o il locale dove si mangia l'arancina non solo più buona ma soprattutto più popolare della città. La prima fase era quella delle nomination: i lettori, attraverso le pagine social (Facebook e Instragram) o l'app di PalermoToday, hanno votato l'attività dove secondo loro vengono preparate le migliori arancine. Sono stati oltre 70 i locali nominati tra Palermo e la provincia negli oltri 6 mila commenti. Adesso si passa alla seconda fase: i lettori sono chiamati a scegliere i cinque finalisti tra i 20 locali che hanno ricevuto più punti.

Votare è facilissimo: basta aprire il sondaggio e selezionare il locale preferito tra i 20. Sarà possibile esprimere la propria preferenza da oggi venerdì 2 dicembre fino a lunedì 5 dicembre alle 20, quando il sondaggio sarà bloccato e chiuso. A quel punto i 5 locali che avranno ricevuto più voti accederanno alla finale.

VOTA CLICCANDO QUI

Dal 6 al 10 dicembre, si terrà così l'ultima fase del contest, e si procederà agli assaggi. Una giuria composta dallo chef Pietro Adragna, da un giornalista di PalermoToday e da un lettore andrà nei 5 locali più votati per degustare le arancine. A quel punto si potrà decretare quali sono le migliori arancine "abburro" e "accarne" della città. Il vincitore sarà proclamanto il 12 dicembre. Ecco i 20 locali che sono arrivati alla semifinale.