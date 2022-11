PalermoToday lancia il contest #arancinapop, dove si mangia la più buona? Lo decidono i lettori

Scomposta, destrutturata, condita con improbabili ingredienti, arricchita con salse misteriose, chissà che a qualcuno non finisca per venire in mente di proporcela quadrata o persino senza riso. Ben vengano le sperimentazioni, ma cosa resta dell'arancina? Quella vera, femmina, dorata, semplicemente (e sublimemente) "abburro" o "accarne", pasto completo (anche se consumato già a colazione e poi più volte al giorno), economica e alla portata di tutti, emblema dell'arte culinaria palermitana e simbolo della festa di Santa Lucia? PalermoToday ha deciso di cercarla, questa arancina, o meglio di ritrovarla perché sappiamo che nei locali di ogni quartiere, soprattutto quelli più piccoli e meno noti, esiste. E saranno i lettori ad indicarci quale secondo loro è la migliore, la più buona e soprattutto la più popolare della città.

Da oggi, lunedì 28 novembre, parte il contest che abbiamo voluto chiamare "Arancina Pop" e che, attraversando tre fasi, si concluderà il 12 dicembre con la premiazione della migliore arancina popolare di Palermo. La selezione si baserà prima di tutto sul voto dei lettori e poi, nella fase finale, prevederà l'assaggio da parte dello chef - senza panza, ma di sostanza - Pietro Adragna, palermitano doc, noto al pubblico anche per la sua partecipazione a Masterchef e che da poco ha aperto un sito tutto suo (www.pietroadragna.com). Alla degustazione per decretare la migliore arancina della città prenderanno parte anche un giornalista di PalermoToday e un lettore sorteggiato.