Natale 2022, sabato si accendono le luminarie in piazza San Lorenzo

Al via con le festività natalizie, sabato 3 dicembre a partire della ore 16:00, il pomeriggio di piazza San Lorenzo a Palermo, sarà animato dalla presenza dell’Associazione Giovani Volontari Italiani ONLUS, in collaborazione con i commercianti della piazza e il comitato dei residenti, per dare il via all’iniziativa “Natale a San Lorenzo”. L’evento prevede, l’accensione delle luminarie in piazza, una rassegna artistica, laboratorio per bambini e degustazioni con stand allestiti. Parteciperà all’iniziativa anche l’Associazione Masterset Italia che presenterà un’esposizione artistica curata dall’ebanista palermitano Giacomo Licciardi.

Spazio anche per i pù piccoli (6-12 anni) sarà allestito un laboratorio ricreativo dove i ragazzi saranno impegnati a realizzare degli edifici in carta e in scala da posizionare in un plastico ferroviario, per una corretta urbanizzazione salvaguardando l’ambiente. Il programma nel dettaglio: ore 16:30, incontro con Babbo Natale e la possibilità di poter fare la foto; ore 17:00 degustazione dei prodotti offerti dai commercianti; ore 17:30, cerimonia di accensione delle luminarie; ore 18:00 sorteggio di gadget omaggiati dai commercianti; ore 19:00 chiusura attività. Ricordiamo che l’esposizione artistica sarà disponibile per tutta la durata dell’evento e farà da copertina ai gazebo presenti in piazza che per l’occasione verrà chiusa al traffico, permettendo un facile transito pedonale, mentre il laboratorio per bambini avrà inizio alle 16:30 e si chiuderà alle ore 18:00. La rassegna artistica e il laboratorio per bambini si svolgeranno, grazie al supporto di Masterset Italia, Al Bottegone della Carne, Centro Filati, Effe Model.