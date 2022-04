Campionato mondiale della pizza, il bagherese Antonio Buttitta in gara con "Angelina"

Anche il bagherese Antonio Buttitta al campionato mondiale di pizza a Parma. Il pizzaiolo, membro della storica famiglia proprietaria della pizzeria e focacceria di via De Spuches, ha partecipato alle 29esima edizione della gara, nella categoria “pizza classica in forno a legna”. La creazione da lui proposta si chiama “Angelina”, come la figlia: è una pizza con salmone affumicato, patate dolci, crema di piselli, mozzarella di bufala, ricotta salata e pomodoro datterino giallo.

Buttitta, che da qualche anno vive in Germania dove propone le sue specialità, ieri è stato ricevuto dal sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, e dall’assessore Maurizio Lo Galbo che in segno di stima gli hanno consegnato una pergamena (nella foto in basso). A Parma, dove ogni anno si danno appuntamento per sfidarsi più di 700 maestri pizzaioli e chef da tutti i continenti, anche il pizzaiolo Daniele Carollo, della pizzeria-ristorante Il Borgo, di Caccamo.