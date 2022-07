"Notti clandestine" a Termini imerese: l'artista Arianna Porcelli Safonov reciterà il suo nuovo monologo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' tutto pronto per la migliore edizione di sempre delle Notti Clandestine. La kermesse, giunta alla sua XII edizione, si svolgerà dal primo al 7 agosto in piazza San Giovanni a Termini Imerese. La Sicilia e il trentesimo anniversario delle Stragi di Capaci e via D'Amelio saranno il feel rouge degli eventi. Sei le presentazioni di libri: si inizierà lunedì 1 agosto con Il mio amico Giovanni (UP Feltrinelli) di Pietro Grasso (dialogherà con l'autore la giornalista Rai Adrianna Pannitteri) e si concluderà sabato 6 agosto con Sono cose che passano (La Nave di Teso Editore) di Pietrangelo Buttafuoco.

Cinque gli incontri di cinema, tra questi: la proiezione del film "Cùntami" (regia di Giovanna Taviani) il 2 agosto, con l'intervento di Vincenzo Pirrotta, e "Nuovo Mondo" (regia di Emanuele Crialese) il 3 agosto con l'intervento di Aurora Quattrocchi. L'artista riceverà il premio "Gatto Barlacio" alla carriera. Due le serate dedicate alla musica e al teatro: il 6 agosto, con gli spettacoli di Arianna Porcelli Safonov (che reciterà un monologo scritto in occasione della kermesse termitana) e Alessandra Salerno, e il 7 agosto, con Gianfranco Jannuzzo e le Cantautrici (Mariella Nava, Grazia Di Michele e Rossana Casale).

L'evento è stato patrocinato dall'assessorato Regionale del Turismo, sport e spettacolo, dal Comune di Termini Imerese, dall'associazione Addiopizzo, dal Museo del Motorismo siciliano e della Targa Florio e dalla ZIT (Associazione imprese Zona Industriale di Termini Imerese) e ha avuto il contributo di LVS Group, Enel e Tecnimpianti Navim Group. Facebook - Notti Clandestine (https://www.facebook.com/notticlandestine)