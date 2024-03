Al cinema arriva "Nato con la camicia": grosse risate con un cast made in Sicily

Manca poco all'uscita in anteprima nazionale del film "Nato con la camicia", che vede come protagonisti gli attori Giovanni Cangialosi e Paola Salute. Una commedia comica con un cast tutto siciliano o quasi. L'appuntamento è per giovedì 4 aprile al Cityplex Metropolitan. Tra gli altri nomi di spicco si trovano: Ernesto Maria Ponte, Benito Urgu, Marcello Mordino, Mery Cipolla, Agostina Somma, Toti e Totino, Gino Carista, Emanuela Mulè, Giuseppe Moschella, Rossella Leone, Treeunquarto, Paola Salute, Stefano Piazza, Tiziana Martilotti, Giuseppe Giambrone, Ciro Chimento, Antonio Pandolfo, Ivan Fiore, Marco Manera, Manfredi Di Liberto, Dario Veca, Salvo Cambria, Benedetto Lo Monaco, Federico Cimò, Giuseppe Biondolillo, Clelia Cucco e tanti altri.

"Si tratta di una collaborazione tutta palermitana - si legge in una nota -. Il film infatti è autoprodotto e i registi hanno fatto il lavoro di cento persone riuscendo in un impresa impossibile, creare un film con le loro sole forze, grazie anche all'aiuto degli attori palermitani che con generosità e spirito di collaborazione hanno dato il loro indispensabile contributo. Tanti talenti siciliani, tutti nello stesso progetto non si erano mai visti". "Nato con la camicia", resterà al Metropolitan per circa dieci giorni, poi si sposterà in diversi cinema siciliani e nazionali per poi approdare negli Stati Uniti.

La sinossi

Nato con la camicia racconta la vita di un uomo amante delle donne, il tipico Don Giovanni. Cresciuto da un padre presente fisicamente ma assente di mente, crede di dover seguire le orme del padre sciupa femmine. Crescerà ossessionato dall’essere un Don Giovanni, un uomo dal look stravagante, con la battuta pronta e circondato da tante belle donne. Unica ancora della sua vita la zia materna Rosetta, una ricca ereditiera che ha sempre viziato il nipote riempendolo di soldi e attenzioni. Essa non ama vedergli vivere una vita fatta di superficialità, perché in lui riconosce un gran cuore nascosto. Giovanni crede che al momento della morte di sua zia percepirà l’intera eredità, ma una clausola lo costringerà a cercare una donna religiosa e rigorosamente illibata. Egli avrà 60 giorni di tempo per rivoluzionare completamente la propria vita.

Soggetto e sceneggiatura: Giovanni Cangialosi e Paola Salute; Regia: Bruno Tedeschi, Giovanni Cangialosi e Paola Salute; Operatore macchina: Bruno Tedeschi; Montaggio: Bruno Tedeschi.