Me contro Te, il sequel sbanca il box office: è il miglior esordio di tutto il 2021

Lo hanno già chiamato "il miracolo di agosto". I palermitani Me contro Te sono tornati al cinema con Il Mistero della Scuola Incantata, loro secondo film, e hanno letteralmente resuscitato il box office italiano.

Sono stati 811.314 gli euro incassati mercoledì, nelle prime 24 ore di uscita, con 125.592 ticket staccati. In piena pandemia, con gli italiani ancora in vacanza e l'obbligo di green pass per entrare in sala, un boom inatteso e clamoroso. Stracciato Fast and Furious 9, fermatosi nello stesso giorno ai 362.353 euro in 24 ore. Si tratta del maggiore incasso al debutto di tutto il 2021. Sconfitti titoli come Black Widow (610 mila euro), Tenet (414 mila euro) e After 2 (661 mila euro).

Il primo film dei Me contro te – La vendetta del Signor S, esordì con 1.1 milioni di euro, ma era gennaio 2020, ovvero poco prima che il Covid-19 travolgesse le nostre vite. Quel primo esperimento cinematografico dei due youtuber amatissimi dai più piccoli arrivò all'incredibile cifra di 9.5 milioni di euro, secondo maggiore incasso del 2020 dietro Tolo Tolo di Checco Zalone.

La storia di "Il Mistero della Scuola Incantata"

Nel nuovo film, diretto da Gianluca Leuzzi, i Me Contro Te scoprono un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie. In Il Mistero della Scuola Incantata Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione di una nuova scuola, e ad attenderli c'è il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato.

Chi sono i Me contro Te

Luigi Calagna e Sofia Scalia, questi i nomi all'anagrafe dei Me contro Te, autentico fenomeno social. Un milione e mezzo di follower su Instagram e sei milioni di iscritti al loro canale Youtube. Idoli dei più piccoli, Luigi e Sofia sono fidanzati da quasi 10 anni. Originari di Partinico, vivono ora a Milano.