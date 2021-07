Alla Master Academy Antonino Galvagno arriva Giuseppe Amato

Un’accademia nata con l’intento di formare professionisti in gelateria, pasticceria e cucina, trasmettendo loro esperienze e tradizioni attraverso un percorso di alta specializzazione. Questa è MAG, la Master Academy Antonino Galvagno, fondata nel 2018 in via sperimentale e entrata a pieno regime nel 2019, è intitolata all’ imprenditore palermitano che ha contribuito alla diffusione della tradizione gelatiera e pasticcera siciliana nel mondo, con prodotti innovativi e di alta qualità.

Oggi il ricco bagaglio d’esperienze professionali raccolto dal figlio di Don Nino, Francesco, converge e prende forma nei locali dell’Accademia che ha sede in via Partanna Mondello 25, in un immobile in parte realizzato in un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato a MAG dal Comune di Palermo. Qui è stato creato un piccolo gioiello che coniuga la salvaguardia della tradizione artigianale in pasticceria e gelateria, con l’applicazione delle tecnologie più avanzate, per offrire servizi formativi di altissima qualità.

È proprio grazie a questa visione che la Master Academy Antonino Galvagno ospita periodicamente operatori provenienti da tutto il mondo per imparare o perfezionare la propria arte pasticcera e gelatiera. Un lavoro accurato e professionale che, a partire da quest’anno, ha un nuovo direttore, Giuseppe Amato, solido talento della pasticceria siciliana.

Originario di Taormina, classe 1981, Amato dal 2005 fa parte dello staff dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck, al Ristorante “La Pergola” all’Hotel Rome Cavalieri, dove è capo pasticcere. Nel 2017 Amato è entrato a far parte della prestigiosa AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) e successivamente ha ricevuto il premio “Domori L’Espresso – I Ristoranti d’Italia 2018 – Le Guide de L’Espresso” assegnato alla Pergola come migliore pasticceria dell’anno. Nel 2019 è arrivato il riconoscimento come miglior pasticcere d’Italia per il concorso Santa Rosa Pastry Cup e nel 2020 è stato inserito nella sezione migliori pastry chef per la guida del Gambero Rosso. A novembre del 2020 è uscito il libro scritto dal maestro Amato con Lucilla Cremonini “La pasticceria da ristorazione contemporanea”, Chiriotti Editori. Quest’anno è stato inserito nella sezione migliori pastry chef per la guida del Gambero Rosso.

“Essere direttore di questa Accademia è un piacere e un onore – afferma Amato – perché mi consentirà di svolgere e coordinare l’attività che amo di più assieme al mio lavoro di pasticciere: condividere le mie competenze e trasmettere la mia passione per questo mondo. Questo incarico mi terrà in contatto con la mia Sicilia permettendomi di restituirle parte di quello che da sempre mi dona in termini di forza e ispirazione, cosa che vorrò fare fornendo formazione di qualità agli appassionati e in particolar modo ai giovani, futuri professionisti della cucina e della pasticceria da laboratorio e da ristorazione”.

A Giuseppe Amato spetta dunque il compito di coordinare e dirigere il programma che dà corpo al nuovo percorso formativo dell’Accademia, articolato in corsi di gelateria e pasticceria suddivisi in alta formazione e specialistica. Il primo percorso è rivolto a chi si pone l’obiettivo di acquisire le basi e di giungere ad una conoscenza approfondita sia delle materie prime che degli aspetti fondamentali come, ad esempio, il bilanciamento degli ingredienti e le tecniche di preparazione. La specialistica, invece, si rivolge al professionista che intende approfondire particolari tecniche di preparazione. Infine, gli Star Master, un calendario di appuntamenti esclusivi con grandi chef internazionali, un’occasione di crescita unica per la propria professione.

“Con i nostri corsi ci rivolgiamo a tutti coloro i quali intendono iniziare un percorso professionale ricco di opportunità e ai professionisti che desiderano perfezionarsi su nuove tecniche e confrontarsi su nuove tematiche, inoltre poniamo molta attenzione ad una scrupolosa valutazione di ciascun allievo, allo scopo di fornire il percorso formativo più adatto alle caratteristiche di ciascun allievo. Un percorso che oggi sugelliamo con la direzione del maestro Amato che darà un nuovo slancio alle nostre attività – afferma Alessandro Li Muli, responsabile marketing e comunicazione di MAG -. Vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al maestro Giovanni Pace che ha diretto la nostra Accademia fino all’interruzione delle attività dovuta alla pandemia perché il suo lavoro è stato prezioso per l’avvio delle attività dell’Accademia secondo alti standard qualitativi che ci hanno permesso di intraprendere il percorso di crescita che ci ha portati fin qui”.

Nel calendario della nuova programmazione di MAG ci sarà spazio anche per gli amatori che desiderano approfondire le loro conoscenze in pasticceria e gelateria attraverso lezioni pratiche. L’Accademia, inoltre, ogni anno realizza dei corsi a scopo sociale, rivolti a bambini e ragazzi che vivono situazioni di disagio materiale o psichico, offendo un percorso formativo più ludico per i più piccoli e più didattico per i secondi, per fornire loro le basi per un inserimento nel mondo lavorativo.