La compagnia palermitana Raizes teatro sbarca a New York con lo spettacolo Andrea B

Dopo il successo di “Andrea A”, l’International Human Rights Art Festival di New York presenta sabato 15 maggio “Andrea B”, interpretato da Andrea Ciancimino, scritto e diretto da Alessandro Ienzi e prodotto da Raizes Teatro. “Andrea B” affronta il delicato tema della transizione da un genere ad un altro. Andrea ha 19 anni, è un ragazzo come tanti, ha una fidanzata, degli amici, frequenta l'Università, ama lo sport e stare in compagnia. Qualche anno fa , tuttavia, Andrea era una ragazza, aveva un papà, una mamma e un fratello. "Andrea B è una storia attuale che si inserisce nell'acceso dibattito contemporaneo sull'omotransfobia e sulla necessità di raggiungere una effettiva libertà di espressione e di identità - dice Ienzi -; è necessario un supporto per tutti coloro i quali decidono di intraprendere il percorso della transizione e una tutela per tutti coloro i quali subiscono una discriminazione per il proprio orientamento sessuale o le proprie scelte di genere, già a partire dal contesto familiare. Con Andrea A e B ci uniamo al nutrito coro per l'approvazione del DDL ZAN." “Andrea B” è ispirato a storie vere e alle testimonianze di chi tanto generosamente ha condiviso il proprio percorso di scoperta di sé, attraverso interviste reperibili sul web o sui propri canali Youtube, rendendo più accessibile la conoscenza del tema e facendo sentire meno soli coloro i quali decidono di affrontare il delicato percorso della transizione ed è a loro che Andrea B va dedicato. Lo spettacolo teatrale, adattato al video, è stato prodotto nell’ambito della sezione LGBTQ’s Rights di Human Freedom 21. Appuntamento sabato 15 maggio alle ore 20.00 italiane sui canali social di Raizes Teatro: presenta Tom Block, produttore esecutivo dell'International Human Rights Art Festival. Parteciperanno Andrea Ciancimino, attore protagonista del corto, allievo della Shakespeare Theater Academy diretta da Tony Colapinto, e Alessandro Ienzi, fondatore di Raizes e direttore di Human Freedom 21.