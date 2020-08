L'Italian tour challenge di Weroad arriva a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’estate di WeRoad, la più grande community di traveller online d’Europa, sarà all’insegna delle meraviglie del nostro Paese e per celebrarla lancia Italian Tour Challenge. I protagonisti del viaggio che partirà il 3 agosto saranno Sara e Brotha, due coordinatori WeRoad che partiranno da Milano in macchina senza soldi e senza cibo, sfidando e invitando la community sparsa per tutta l’Italia a supportare la loro esperienza offrendo loro alloggio, cibo e una passeggiata nella propria città. Unico sostegno materiale saranno i device tecnologici che aiuteranno i due coordinatori a collegarsi con i WeRoaders di tutta Italia-

Il viaggio sarà un evento on the road interamente raccontato sui social (Instagram: @we_road_official) , che mostrerà le bellezze, anche quelle più nascoste, del nostro Paese, e che collegherà simbolicamente tutta la community di WeRoad (oltre 500 mila provenienti dalle community social e oltre 15 mila tra WeRoader e coordinatori). Sarà la dimostrazione di quanto le relazioni umane create durante i viaggi WeRoad e consolidate attraverso l’attività della community siano forti e vere. WeRoad ha ideato diverse iniziative a sostegno della ripartenza (https://www.weroad.it/destinazione-italia), ma questa è senza dubbio la più emblematica. In un viaggio di 10 giorni WeRoad, sempre più considerato ormai un vero e proprio media brand, valorizzerà sui social le bellezze del nostro paese e le esperienze uniche che si possono fare navigando su e giù per lo stivale. Inoltre sarà un omaggio alle relazioni umane, le stesse relazioni in grado di provocare emozioni e di sostenere un’intera nazione costretta al lockdown.

Sara e Brotha partiranno da Milano per raggiungere immediatamente Genova e la riviera di Levante, con fermata nella splendida Sarzana. Immancabile poi un’immersione nel Rinascimento a Firenze e un tuffo nella storia a Roma. L’ospitalità campana accoglierà Sara e Brotha a Napoli e Salerno, prima di arrivare sulla punta dello Stivale a Reggio Calabria. Lasceranno infine il continente per raggiungere la destinazione finale: Palermo!