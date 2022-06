Infiorata di Castelbuono, scuole protagoniste dell’evento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione validi ai fini dei crediti formativi agli studenti delle scolaresche che hanno partecipato alla XIV edizione dell’Infiorata Castelbuonese da poco conclusa che quest’anno ha avuto come tema “Inno alla Vita”, patrocinata dal Comune di Castelbuono, dalla Presidenza della Regione Siciliana e organizzata dall'Associazione Culturale Promomadonie-Sicilia guidata dal Presidente Jhonny Lagrua. Gli alunni delle scolaresche partecipanti si sono cimentati, insieme ai Maestri infioratori, nel riprodurre i 22 meravigliosi bozzetti floreali che hanno formato il variopinto tappeto floreale durante la Notte dell’Infiorata in cui la via Sant’Anna si è trasformata in un laboratorio d’arte a cielo aperto.

“Ringrazio di cuore i maestri infioratori di Castelbuono e gli alunni dell'ICS "F.sco Minà Palumbo" di Castelbuono e dell'IIS "Luigi Failla Tedaldi" di Castelbuono ed in particolare la dirigente scolastica Francesca Barberi e il dirigente scolastico Alberto Celestri – afferma Jhonny Lagrua, presidente dell’associazione culturale Promomadonie .- Il nostro impegno nelle scuole continua, fin da ora abbiamo programmato dei progetti da presentare agli istituti scolastici del nostro territorio per tramandare l’arte d’infiorare e formare gli infioratori del futuro".