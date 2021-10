Harrison Ford lascia Palermo, per Indiana Jones selfie e autografi in aeroporto

Un passeggero d'accezione si è presentato oggi in aeroporto. Con jeans scuri, camicia chiara e l'immancabile cappello Harrison Ford è comparso tra i corridoi del Falcone-Borsellino, da dove ha preso un volo privato diretto in Marocco. L'attore ha lasciato la Sicilia dove, nelle scorse settimane, ha girato le scene del nuovo Indiana Jones. La star hollywoodiana ha fatto tappa a Cefalù, set della pellicola. Come un turista qualsiasi, si è però concesso anche una giornata di relax sulla spiaggia di Mondello. Una "gita" con disavventura. Ha infatti perso la carta di credito, trovata e portata in commissariato da un cittadino.

Una volta in aeroporto, l'attore - che era con la mogie e parte del cast - non si è sottratto al rito dei selfie col personale dello scalo. "Il caloroso saluto di #HarrisonFord, in partenza dall'#aeroporto di #Palermo. #Arrivederci #Indy #IndianaJones", si legge sulla pagina Facebook dell'aeroporto.