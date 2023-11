La fortuna bussa in via Pitrè: si aggiudica mezzo milione con un "gratta e vinci" da 5 euro

Mezzo milione di euro con un "gratta e vinci". E' festa grande in via Pitrè dove un fortunato (di cui non si conoscono le generalità) è stato baciato dalla dea bendata dopo aver tentato la fortuna con un tagliando della serie "Numerissimi" del costo di 5 euro. E' la seconda vincita di questo tipo nel Palermitano negli ultimi due mesi.

A festeggiare è stato un cliente del bar tabacchi fratelli Russo, al civico 89A di via Pitrè. Dopo l'acquisto, avvenuto mercoledì scorso (22 novembre), il massimo che avrebbe potuto ottenere con questo tipo di "gratta e vinci" era proprio 500 mila euro. Ed è stato proprio quanto ha vinto il fortunato giocatore.

A raccontare della vincita a PalermoToday è proprio uno dei titolari, Francesco Andrea Russo: "Abbiamo visto attraverso il monitor in cui passano le vincite dei 'gratta e vinci' - dice - che la serie andata a premio era una acquistata proprio nella nostra tabaccheria. Ora non ci aspettiamo nulla, siamo solo davvero tanto felici per chi ha vinto e per noi che registriamo questo successo".

Per giocare a "Numerissimi", bisogna grattare tutti i numeri vincenti e i numeri del "bonus X2". In ogni giocata vanno grattati solo i numeri corrispondenti ai numeri vincenti. Se si possono grattare tutti i numeri di una stessa giocata, si vince il premio indicato. Trovando il numero "bonus X2", invece, si vince il doppio del premio indicato.