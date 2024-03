L'8 marzo a Palermo: tutti gli appuntamenti in programma per la festa della donna

Palermo accanto alle donne. In occasione della giornata internazionale, che si celebra l'8 marzo, sono molte le iniziative organizzate per celebrare il mondo femminile che tra diritti, battagli e impegno civico si è fatto strada in ogni segmento della società. Ecco dunque una guida agli appuntamenti in programma e non solo ludici: ci saranno infatti screening clinici gratuiti, concerti, cene e aperitivi.

Una panchina per Marisa Leo

Una panchina per Marisa Leo in via Ariosto. L'iniziativa, promossa da Sara Favarò (venerdì 8 marzo), è dedicata alla giovane manager del vino originaria di Salemi. Una donna sensibile al tema della violenza di genere: tra le tante iniziative che ha messo in campo quella del 2019, dove in un video promosso dall'associazione di cui faceva parte, "Le donne del vino Sicilia" per il progetto "Tu non sei sola", denunciava le violenze all'universo femminile. Madre di una bambina di tre anni avuta dal suo ex compagno, purtroppo era da sola quando lui le ha tolto la vita.

Musei gratis in Sicilia per tutte le donne

Anche quest'anno l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana aderisce all'iniziativa promossa dal ministero della Cultura per celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale della donna. In questa occasione speciale, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura della Regione accoglieranno gratuitamente tutte le donne, offrendo un'occasione preziosa per esplorare e valorizzare il ricco patrimonio culturale di cui dispone l’Isola.

Il concerto al femminile del Teatro Massimo

Per ricordare quanto cammino è stato già percorso sulla strada dei diritti delle donne e quanto ne rimane ancora da percorrere, anche in campo musicale, la Fondazione Teatro Massimo propone venerdì 8 marzo alle 20:30 in Foyer un concerto tutto al femminile diretto dalla direttrice d’orchestra slovena Mojca Lavrenčič, dedicato a quattro compositrici dell’Ottocento, ovvero Anna Amalia di Sassonia-Weimar-Eisenach, Fanny Mendelssohn, Louise Farrenc e Emilie Mayer.

Densitometria ossea, il test di prevenzione all'osteoporosi gratuito

Confapi Donne Sicilia, il presidente di filiera Sanità Confapi Sicilia Pierfausto Orestano e il manager della clinica Orestano di Palermo Salvino Orestano offrono un'iniziativa dedicata al benessere delle donne: sarà omaggiato infatti il test di "densitometria ossea" (tac), offrendo un'opportunità fondamentale per la prevenzione e la rilevazione precoce dell'osteoporosi.

Ad Unipa la lezione su come riconoscere una relazione violenta

In occasione della Giornata internazionale della donna l’Università degli Studi di Palermo organizza lunedì (11 marzo) nella sala magna del complesso monumentale dello Steri la Lezione Zero - 8 marzo "Donne-Genere-Università" dedicata al tema "Come si riconosce una relazione violenta?". Un'occasione per riflettere sulle questioni di genere, sugli stereotipi, sui problemi legati al gender gap, oggi al centro delle politiche sociali europee e nazionali

La targa in memoria di Emanuela Sansone

In via Sampolo 20 (venerdì 8 marzo) Palermo dedicherà una targa alla memoria di Emanuela Sansone, in presenza del sindaco Roberto Lagalla e dei rappresentanti delle associazioni Centro Impastato - No mafia Memorial, Udipalermo, Museo sociale Danisinni che da oltre un anno hanno lanciato il progetto "Per ricordare Emanuela Sansone", volto a far conoscere un esempio importante di ribellione alla mafia che finora non ha ricevuto adeguato riconoscimento e valorizzazione.

Brancaccio 3.0 riflette sul ruolo della donna

Ci sarà anche il terzo incontro del Comitato genitori nell’ambito del progetto Brancaccio 3.0. L'appuntamento è in programma (venerdì 8 marzo) nella sede del doposcuola e del pronto soccorso sociale del Centro Accoglienza Padre Nostro. Un incontro, a ingresso gratuito, rivolto a chi vive nel quartiere Brancaccio per riflettere insieme sul ruolo della donna all'interno della comunità e della famiglia in cui spesso si assume la doppia responsabilità di "cura" nei confronti dei figli e la gestione degli adempimenti burocratici: dalle riunioni scolastiche alle pratiche amministrative della casa e non solo.

La rassegna di film al femminile

Per il ciclo "Seminari in biblioteca" di Udipalermo al via una rassegna di film al femminile. Sarà privilegiato il linguaggio visivo con un appuntamento di otto film e documentari girati da registe. I lavori scelti indagano sulla costante presenza della guerra nel mondo contemporaneo e costituiscono uno strumento diverso per sostenere un consapevole impegno in favore della pace e la non rassegnazione al militarismo e alla gestione violenta dei conflitti.

Mano nella mano fianco di donne straniere

Al via la seconda edizione del Progetto di Ciai "Mano nella mano" al fianco di ragazze e donne straniere, rifugiate o che necessitano protezione, con o senza figli. Ecco dunque laboratori di apprendimento della lingua italiana, con un approccio pratico ed esperienziale, attività di sensibilizzazione su questioni di salute e percorsi di inserimento lavorativo. ù

Al Centro Amazzone il laboratorio di Sabrina Petyx

La scelta delle donne in condizioni di rischio, dagli scenari bellici di ieri e di oggi fino alla quotidianità, diventa la traccia di un lavoro sulla scena. Nella Sala MigraTeatro del Centro Amazzone (venerdì 8 marzo), il pubblico è invitato a condividere il primo studio scenico "Confine" a conclusione del laboratorio condotto da Sabrina Petyx, nell'ambito degli appuntamenti del nuovo calendario di attività promosse dal Centro e dedicato al tema "La scelta".

Talk e degustazione a Sanlorenzo Mercato

La Vineria di Sanlorenzo Mercato organizza un evento per celebrare e valorizzare l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature, ovvero un talk arricchito da degustazioni finali. Le attività previste includono una serie di interventi mirati a esplorare tematiche che ruotano attorno alla donna, dall'alimentazione al benessere psico-fisico, fino all'impegno sociale.

La mostra da Artètika

Le giovani donne alla conquista, non solo del podio di Sanremo ma della scena artistica dove la parità sembra più vicina rispetto ad altri settori sociali ed economici. Francesca C. è un giovane talento siciliano che dipinge la consapevolezza e il rispetto per se stessa in quanto donna. Da sabato (9 marzo) sarà in mostra con “Francesca è” da Artètika Spazio espositivo per l’anima.

"A furmicarola", il libro a Palazzo Reale

A Palazzo Reale alla Sala Piersanti Mattarella sarà presentato "A furmicalora", opera prima di Mariuccia Noto. Un romanzo d'esordio che nasce dal felice connubio tra il suo interesse scientifico in ambito antropologico e linguistico e l'amore per la Sicilia, sua terra natale. Una storia ambientata nella Sicilia rurale del primo Novecento in cui la storia di Marietta, vittima del partriarcato, violentata, incinta e senza speranza, si intreccia con le tante diverse microstorie di una umanità dolente.

Gli eventi in provincia

A pochi passi da Palermo l'evento "Bagheria città delle donne", iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Fashion Luxury Event e gli Stati generali delle donne. Nel corso dell'appuntamento, in programma a villa Cutò (venerdì 8 marzo) verrà presentata l'adesione di Bagheria agli Stati generali della città delle donne e inaugurata la mostra di Dànila Leotta.

Sempre a Bagheria la storia dell'8 marzo e dei diritti delle donne, del comitato delle utenti del consultorio e i servizi offerti ai giovani e alle donne, la presentazione del collettivo Fembocs e del Punto Viola al Bocs Aps sono alcuni dei temi che saranno trattati nel corso dell'evento "8 marzo Giornata internazionale dei diritti delle donne" organizzato dal collettivo internazionale Transfemminista FemBocs e il Comune.