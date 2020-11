A Petralia Soprana il palazzo comunale illuminato di viola per fare luce sul tumore al pancreas

Anche Petralia Soprana aderisce all’iniziativa "Facciamo luce sul tumore al pancreas". Domani sera il palazzo comunale sarà illuminato di viola (colore associato al tumore del pancreas) per far acquisire più consapevolezza sulla patologia. L’annuale campagna di sensibilizzazione, che si tiene in occasione nella giornata mondiale contro il tumore al pancreas, è organizzata dall’associazione Nastro Viola che chiede di illuminare gli edifici pubblici di colore viola per sensibilizzare l’opinione pubblica e divulgare informazioni.

L’adesione all'iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Pietro Macaluso e dal presidente del consiglio Leo Agnello. Lo scorso anno oltre 150 Comuni Italiani, compreso quello di Petralia Soprana, hanno aderito all’iniziativa e diverse città italiane si sono illuminate di viola per portare l’attenzione su una patologia ancora troppo poco conosciuta che ogni anno in Italia colpisce oltre 13.500 persone. Solitamente, nelle fasi iniziali della malattia i sintomi non si manifestano, oppure non sono sufficientemente specifici per suscitare il sospetto di una neoplasia. Ciò si traduce in un frequente ritardo nella diagnosi, che spesso viene formulata solo quando il tumore è già in uno stadio avanzato e si è diffuso in altre parti del corpo.