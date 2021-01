Ben 4.500 spettatori per il delivery streaming show dei Jack & The Starlighters

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ben 4.500 visualizzazioni in meno di 24 ore, oltre 700 commenti e 358 condivisioni. Sono i numeri del successo del “Delivery streaming show”, il concerto online in diretta della rock band Jack & the Starlighters, andato in onda domenica alle 16,30 e disponibile online (https://www.facebook.com/jack.starlighters/videos/849871705745857). Un nuovo successo per la squadra di musicisti capitanata da Gioacchino Cottone, che in tre show nelle ultime settimane ha accumulato oltre 20 mila visualizzazioni. «Tre concerti gratis – specifica la band – finanziati totalmente con sponsor privati e senza alcun finanziamento pubblico.

Non abbiamo messo le mani nelle tasche della gente che in questo momento è in difficoltà economica. La cultura si può fare anche così. Lo show resterà online per sempre, per permettere a chiunque vorrà di vederlo quando vorrà, da mattina a notte». La band resta aperta a collaborazioni con nuovi imprenditori che credono nel progetto e anche ad aprire il “Delivery streaming show” alle altre formazioni musicali che al momento non possono esibirsi dal vivo. Jack & the Starlighters sono: Jack Gioacchino Cottone alla voce, Danilo Mercadante alla chitarra e alla tastiera, Dario Lo Giudice al basso e Fabrizio Pacera alla batteria.