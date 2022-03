Cesare Cremonini a Palermo per "La ragazza del futuro" dello Sperone: "Città unica e meravigliosa"

Cesare Cremonini è arrivato oggi a Palermo. In quella Palermo dove, di recente, è partito il progetto "Io vorrei", con lo street artist siciliano Giulio Rosk, che vede ritratto su un edificio dello Sperone il volto di Gaia, una bimba dello Sperone e idealmente "La ragazza del futuro", nome dell'ultimo album dell'artista bolognese. Ed è proprio, annunciando il suo arrivo nel capoluogo siciliano, che il cantautore emiliano ha parlato su Instagram dell'iniziativa che vede protagonista una fetta della periferia palermitana, postando un video.

Sul social, Cremonini ha scritto: "Il progetto #IOVORREI ha incontrato Antonella Di Bartolo, preside dell’istituto Sperone-Pertini di Palermo. E' una donna straordinaria che con entusiasmo, grande umanità e una forza fuori dal comune ha fatto e sta facendo tantissimo per la scuola, i ragazzi e le ragazze del futuro, il quartiere e la città. Antonella ha accolto a braccia aperte, con tutta la sua generosità e allegria, il nostro progetto di riqualificazione urbana e condivisione in questa città unica e meravigliosa. Con grande gioia, oggi sono in viaggio verso Palermo". Un viaggio che è stato documentato anche attraverso un paio di stories.