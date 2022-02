Can Yaman è a Palermo per le riprese di "Viola come il mare", ecco la prima foto

Can Yaman è a Palermo. L'attore turco in città per le riprese della fiction "Viola come il mare" è stato avvistato in centro storico, nella zona della Cattedrale, vicino a un camion della produzione. La foto è stata condivisa su Instagram da nessy_75_onlycanyaman.

La troupe sarà in città fino al 21 febbraio. Sono diverse le strade, dal centro storico all'Arenella, in cui saranno girate le scene della serie della Lux Vide che andrà in onda su Mediaset. Saranno previsti divieti tra piazza Marina e via Alloro, in zona Cattedrale, all'Arenella, tra via Enrico Albanese e Foro Umberto I e all'Albergheria.

Già nello scorso autunno, Can Yaman era stato a Palermo per la prima tranche delle riprese della fiction, in cui recita anche l'attrice Francesca Chillemi.