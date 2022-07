A Caltavuturo si festeggia il centenario della confraternita di San Calogero

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Due giorni all'insegna del monaco eremita, venerato come santo taumaturgo dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa e patrono di moltissimi paesi della Sicilia che, in occasione del centenario della Confraternita di San Calogero di Caltavuturo, si daranno appuntamento nel Comune madonita per trascorrere due giorni all'insegna del santo. Sabato 9 luglio, alle 16.00 è in programma l'arrivo a Caltavuturo delle reliquie di San Calogero, provenienti dal Comune messinese di Frazzanò. Dopo la Santa Messa in Piazzatta San Calogero si terrà la Sagra del pane, con i pani votivi provenienti da vari comuni siciliani. A seguire le reliquie e la statua verranno trasferite in Chiesa Madre mentre in Piazza.

Domenica dopo la santa messa, alle 9.30 è in programma l'incontro dei sindaci con le delegazioni e i comitati di San Calogero, a seguire il giro per le vie del paese dei "Marinisi" di Porto Empedocle e della Banda Musicale di Caltavuturo. Alle 11 la messa celebrata dal Vescovo della Diocesi di Cefalù Giuseppe Marciante ed alle 12 l'annullo filatelico del francobollo dedicato al centenario della confraternita di San Calogero. Nel pomeriggio, alle 15 è in programma la visita guidata al Museo della Confraternita e, successivamente, il giro per le vie del paese della banda musicale cittadina. I festeggiamenti si chiuderanno alle 17.30 con la processione della Statua e delle reliquie del santo accompagnate dalle Confraternite e dai Comitati di San Calogero provenienti da tutta la Sicilia.