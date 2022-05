Boom di presenze alla fiera del fumetto Expo Comics & Games

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ospiti illustri, cantanti, doppiatori, autori di fumetti e videogiochi, cosplayers. La prima edizione di Expo comics&games al Centro Palagiotto di Palermo è stata un grande successo. Oltre quattordicimila persone hanno partecipato alle quattro giornate, alternandosi tra spettacoli e numerose attività proposte. Spazi espositivi, stand di videogiochi con cabinati e postazioni allestite per giocare gratuitamente, numerose aree tematiche, tornei di carte, giochi da tavolo e workshop sul fumetto, migliaia di visitatori hanno trascorso ore di grande divertimento e hanno avuto modo di confrontarsi con i grandi del settore. Una fiera gremita di gente anche in occasione degli eventi serali che hanno impreziosito la manifestazione.

Una manifestazione per tutte le età, con un pubblico fatto da giovanissimi ma anche adulti e tante famiglie, hanno assistito con grande entusiasmo al concerto della cover band “Zero To Hero” e ai musical Disney promossi da ArtFactory. Numeri da record per il concerto di Giorgio Vanni che ha fatto cantare tutti con le sigle di Dragon Ball, Naruto, One Piece e altri cartoni animati. Record di vendite dei dischi dell’artista, che ha registrato il sold out durante il firmacopie. Soddisfatti gli espositori e gli organizzatori della fiera: Massimiliano Mazzara di MediExpo ringrazia la sua squadra diretta da Aura Nuccio, Vincenzo Marchese, la Scuola del Fumetto di Palermo e la partnership di Rta Radio Tivù Azzurra, per l’ottima riuscita dell’evento. Ora si pensa già alla seconda edizione di Expo comics&games, più ricca e più grande, per continuare a sorprendere, emozionare e divertire.