Arriva "Bp bella Palermo shopping", l'app che trasforma in punti gli acquisti

Abbiamo sviluppato un’app chiamata “Bp Bella Palermo Shopping”, che dà gratuitamente la possibilità a tutti gli utenti che si iscrivono di trasformare in Punti tutti i loro acquisti quotidiani. Questi punti possono essere accumulati i tutti i negozi affiliati a Bp Bella Palermo Shopping. Ci sono negozi di ogni genere, e ogni giorno cresce sempre di più il nostro circuito. La cosa vantaggiosa è che l’utente non dovrà necessariamente acquistare in un solo negozio per accumulare i punti, bensì potrà spendere in qualsiasi negozio di qualsiasi genere. Al raggiungimento delle soglie evidenziate all’interno dell’app, l’utente avrà diritto ad un premio o ad un buono spesa, da spendere solo ed esclusivamente nei negozi che fanno parte del circuito, in ciò che desidera! Il cliente riceve 1 punto ad ogni euro di spesa effettuato, e sarà lui stesso a scegliere il premio! Proviamo ad immaginare una classica famiglia che quotidianamente compra la carne per la sera, il pane, il caffè, ogni tanto ci si vuol concedere un vestito nuovo da indossare.

Sono spese che a prescindere una persona “X” farà normalmente, allora meglio farlo accumulando punti e ottenendo premi! Inoltre, all’interno dell’APP possiamo trovare la categoria “Prodotti d’acquistare”, nella quale l’utente può acquistare e ricevere comodamente a casa in giornata stessa, poiché si tratta di prodotti venduti online da parte dei nostri negozianti Palermitani! Anche sugli acquisti in-app il cliente riceverà 1 punto ad ogni euro di spesa effettuato! Abbiamo anche integrato il “BP Food Delivery” e “BP Wine Delivery”, nella quale è possibile ordinare la pizza o il vino (alla giusta temperatura) che si desidera, riceverlo a casa ed accumulare sempre più punti! In pratica questi punti vengono accumulati in tutte le semplice spese che si fanno! Poi, cosa da non sottovalutare, l’utente avrà la possibilità di invitare tutti gli amici che vuole senza alcun limite, per ottenere il 10% in punti ad ogni acquisto effettuato dagli amici. Es: se un mio amico spende 50 euro in un negozio affiliato, lui riceverà 50 punti, e io ne riceverò 5! Si tratta di un'iniziativa molto carina che coinvolge la città di Palermo e i suoi abitanti, con l'intento di alleviare un po' i danni che sono stati provocati dal Covid-19 e tentare di risollevare l'economia della nostra terra.