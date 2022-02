Urla, spintoni e pugni: rissa al termine della partita di calcio a 5 Mistral Carini-Isola

E' accaduto ieri al palazzetto dello sport "Ciro Genova", dove le due squadre si sono affrontate nella gara valida per il tredicesimo turno del girone A di serie C2 (finita 5-3 per gli ospiti). Ad accendere gli animi sarebbero state delle provocazioni giunte dagli spalti: alcuni spettatori sono entrati in campo ed è scoppiato il caos