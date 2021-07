Acque libere a Mondello, i risultati della gara di qualificazione di nuoto paralimpico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 24 Luglio 2021 si è disputata la manifestazione sportiva Acque libere nel golfo di Mondello valide per la finale prova di qualificazione regionale per i campionati italiani assoluti in acque libere Federazione italiana nuoto paralimpico Sicilia. Si sono svolte tre gare: le prime due di qualificazioni, rispettivamente di 3.500 e 1.500 metri, e la terza promozionale di 300 metri. Grande partecipazione degli atleti tra atleti paralimpici e non proveniente da tutta l'isola e non solo.

Alla premiazione hanno partecipato l'assessore allo sport del Comune di Palermo, Paolo Petralia Camassa, il delegato regionale Finp Sicilia Giacomo Di Santo, il delegato regionale Fipic Filippo Lobue, Masetta Di Lorenzo di Italobelga, Fabio Gioia, consigliere Coni Sicilia e presidente Asc e arrivati anche i saluti dal consigliere nazionale Finp Ninni Gambino. Presente anche alla partenza a dare i saluti a tutti i partecipanti il comandante Gargano Giuseppe della capitaneria di porto di Mondello insieme al dottore Antonio Iacono, responsabile del Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo nonché medico di gara per le due tratte.

La manifestazione è stata realizzata grazie alla partnership del gruppo costituito da Finp Sicilia, Asd Mocrini Linus, Asd I ragazzi di Panormus, Ente di promozione Asc, Asd Xstrema. Presenti alla manifestazione anche gli amici dell’Associazione cani salvataggio che ha fornito support per tenere in sicurezza tutti i partecipanti.

La riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie allo staff presente per tutta la manifestazione. Partenza dal lido Ombelico del mondo Spiaggia M. I. A ed arrivo all’Euro yachting del Vecchio stabilimento di Mondello Italobelga uno scenario spettacolare per tutti gli ospiti. Le due società palermitane fanno un pieno di medaglie: come prima classificata la società Asd I ragazzi di Panormus e terza classificata Asd Mo Cri Ni Linus. Grande successo anche per i loro atleti: 1° classificato CAT. S6 M.: Emiliano Messina; 1° classificato CAT. S5 M.: Lobue Filippo; 1° classificato; CAT. S9 M.: Diego Acquisto; 2° classificato CAT. S9 M.: Di Santo Giacomo; 1° classificato CAT. S7 M.: Russo Giuseppe.