Cus Palermo, calcio femminile: si conclude la stagione sportiva con un bel pomeriggio di sport

Bellissimo pomeriggio di calcio e sport puro quello trascorso oggi pomeriggio al Centro Universitario Sportivo di Palermo con gli AMICI del Marsala Calcio Femminile e della JSL nella giornata conclusiva della Fase Finale del Campionato Regionale FIGC Giovanissimi UNDER 15. "Presenti al CUS - si legge in una nota - il Coordinatore Regionale SGS FIGC Stefano Valenti e il Responsabile Regionale dei CFT/AST della FIGC Massimiliano Osman. Si ringraziano le Societa' Marsala Calcio Femminile e JSL nei rispettivi Staff Dirigenziali , Tecnici e le ragazze per la grande partecipazione e condivisione di questo bellissimo momento di natura sociale e sportiva in un pomeriggio molto caldo dal punto di vista climatico. Grazie in particolare a mister Valeria Anteri e Vita Donatella Montalbano del Marsala Calcio Femminile e mister Marco Palmeri della JSL le cui Esclusive Interviste potrete vederle più tardi nella nostra Pagina Facebook Ufficiale "Cantieri CUS Academy". Un ringraziamento per l' ottima organizzazione va alla Dirigenza CUS PALERMO da Claudio Fiscelli , Andrea Bruno ,Salvo Demma e Giuseppe Gentile . Un Ringraziamento a tutte le nostre Ragazze del CUS Palermo, a mister Antonino Sammaritano e ai rispettivi genitori presenti nelle tribune a tifare e sopratutto per averci sempre seguito nell' arco dell' intera stagione sportiva 2021/22 sia per le gare in casa che in trasferta".