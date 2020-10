Il Coronavirus non molla il Telimar: c'è un altro positivo

"Dopo le positività riscontrate nella scorsa settimana sui tamponi di Lo Cascio, Di Patti e Del Basso, abbiamo continuato a seguire il nostro protocollo anti Covid-19 che, a parte i tamponi e l'isolamento di tutta la squadra, dello staff e degli addetti ai lavori con i quali i tre positivi erano entrati in contatto stretto, prevedevano il monitoraggio del loro stato di salute, attraverso il nostro consulente infettivologo dottor Alessandro Bivona". A parlare è Marcello Giliberti, presidente Telimar, club di pallanuoto dell'Addaura che milita in serie A1, dopo il caso dei tre contagi che hanno turbato la serenità della serenità. Il numero uno del Telimar ha rivelato un'altra positività.

"A riguardo, relativamente al nostro atleta Gabriele Galioto, che mostrava da 48 ore sintomatologia Covid-19 - dice Giliberti - abbiamo eseguito in data di ieri un nuovo tampone, che è risultato stamane positivo. Gabriele Galioto, come già riportato, era stato già messo in quarantena. Tramite il laboratorio di analisi di nostra fiducia, ne abbiamo comunicato la positività alla ASL per attivare il protocollo di rito. Il tema è delicato e complesso, in ballo c'è la salute pubblica. Noi del Telimar abbiamo seguito scrupolosamente il nostro protocollo interno Anti-Covid, fra cui tamponi continui, che continueremo anche in questo periodo di quarantena a replicare. E' indispensabile che tutti facciano i tamponi e rispettino il vigente Dpcm, osservando e facendo osservare, in caso di positività, la quarantena a tutti i contatti stretti, pur con tamponi negativi".