Promozione, settima giornata: successo casalingo per Castelbuono, vince in trasferta l'Iccarense

Prezioso successo, nella settima giornata del girone A di Promozione, per l'Iccarense. La formazione carinese batte in trasferta 3-2 Gemini, al termine di novanta minuti intensi e combattuti. Nell'anticipo di ieri, invece, il città di Carini è stato battuto al Pasqualino 2-0 dal Partinicaudace.

Città di Carini- Partinicaudace 0-2 giocata sabato

Si chiude con il risultato di 0-2 l'anticipo del settimo turno di campionato disputato al Pasqualino tra il Città di Carini e il Partinicaudace. Primo tempo molto ben giocato dai padroni di casa, che però non pungono e non concretizzano la mole di gioco e i cross giunti dalle corsie esterne. A cambiare l'inerzia della gara nella ripresa è il calcio di rigore che porta al vantaggio ospite: dal dischetto va Ferrante che dagli undici metri non sbaglia. Il Città di Carini accusa il colpo, i padroni di casa si abbassano troppo e subiscono il raddoppio del Partinicaudace. Al 64’, infatti, è Longo con un sinistro al volo a consolidare il vantaggio ospite. Il tiro di Longo chiude un sabato amaro per il gruppo allenato da mister Calafiore. Partinico potrebbe anche trovare la terza rete, con Ferrante, che al 70’ impatta la propria conclusione dai 25 metri sulla traversa. Il Città di Carini resta dunque a quota 9 punti in classifica mentre Partinico sale invece a 12.

Accademia Trapani - Città di San Vito Lo Capo 0-3

Alba Alcamo - Casteltermini 2-0

Fulgatore - Marsala 11-0

Gemini Calcio - Iccarense 2-3

Prezioso successo dell'Iccarense sul campo del Gemini Calcio. Per i padroni di casa le reti di Di Marco e Peppe Giunta, per l'Iccarense a segno Pagano e Ruggeri e un autogol. La formazione carinese sale a quota 6 in classifica.

Petrosino-Kamarat 3-3

Riposa: Folgore Castelvetrano

Nel girone B nei due anticipi di ieri perdono sia la Polisportiva Lascari-Cefalù che l'Aspra. Oggi successo importante per Castelbuono, 4-1 in casa contro il Città di Mistretta. Il Città di Casteldaccia, invece, crolla in casa sconfitto 2-1 dal Gorgonia Delia.

San Fratello-Lascari Cefalù 1-0 giocata sabato

La Polisportiva Lascari-Cefalù non porta a casa alcun punto dalla trasferta contro il San Fratello. Allo Stadio Comunale Fresina, di Sant’Agata di Militello, i padroni di casa si impongono per 1-0. A decidere il match è una rete di Calabrese. Dopo il pareggio amaro della scorsa settimana, ottenuto contro il Pro Falcone al termine di una partita che ha alimentato parecchie polemiche, la Polisportiva non riesce dunque a portare a casa punti preziosi per la classifica, che resta invariata con la formazione di Zappavigna a quota 5.

Villarosa-Aspra 2-0 giocata sabato

Nell’altro anticipo del sabato, l’Aspra viene sconfitto 2-0 al Comunale di Villarosa. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, terminato a reti inviolate, nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con maggiore convinzione. Al 54’ si sblocca il match: Vicari, sull’out di sinistra, dopo aver ricevuto un buon pallone da Cordaro fa partire un tiro-cross morbido col mancino che si insacca alle spalle del portiere della formazione palermitana. L’Aspra accusa il colpo e sei minuti più tardi subisce il raddoppio del Villarosa: cross in mezzo di Bangoura e tap-in vincente ancora di Vicari. Bravo il calciatore a farsi trovare pronto nell’area di rigore avversaria, per lui un'importante doppietta. Difesa dell’Aspra impreparata e piuttosto disattenta. Nei minuti restanti il Villarosa gestisce il doppio vantaggio con un giro palla preciso e rapido. L’Aspra attacca timidamente, ci prova con un alcune conclusioni ma il portiere dei padroni di casa è attento. Dopo la sconfitta contro il Geraci della quinta giornata e il turno di riposo della sesta, l’Aspra non riesce a portare a casa punti importanti per la classifica, restando a quota 9.

Supergiovane Castelbuono - Città di Mistretta 4-1

Con le reti di Antista, Butera, Rosone e Cardella il Supergiovane Castelbuono batte in casa 4-1 il Città di Mistretta. Un poker importante che certifica un'ottima prestazione dei padroni di casa. Per gli ospiti a segno Belbruno. Dieci punti in classifica per la squadra di Castelbuono, terza posizione, a meno sei lunghezze dalla capolista Geraci.

Castelluccese-Polisportiva Gioiosa 0-2

Città di Casteldaccia - Gorgonia Delia 1-2

Sconfitta a Marineo per il Città di Casteldaccia, passa il Gorgonia Delia 2-1. Rete di Alfano per il Città di Casteldaccia, per gli ospiti a segno Giarrana e Graci. Ancora in ultima posizione la formazione granata, solo 3 i punti in classifica.

Pro Falcone - Geraci 1-1