Promozione, anticipi ottava giornata: vincono Partinicaudace e Lascari Cefalù

Negli anticipi della ottava giornata del campionato di Promozione arrivano le vittorie del Partinicaudace e della Polisportiva Lascari Cefalù.

Nel girone A, il Partinicaudace batte al San Salvatore il Petrosino, 2-0 il finale. La squadra di Mimmo Bellomo si impone in casa grazie alle reti di Scrozzo e Corso. Il primo gol arriva con un tiro dal limite al sedicesimo del primo tempo. I neroverdi, dopo il vantaggio, gestiscono bene il possesso palla evitando guai in difesa. Si va al riposo sul parziale di 1-0. Nel secondo tempo i padroni di casa puntano a consolidare il vantaggio, cercando comunque il raddoppio in diverse circostanze. La rete del 2-0 arriva a tempo quasi scaduto al 91', durante l'inizio del primo minuto di recupero: è Corso a finalizzare un contropiede ben condotto dai neroverdi. Partinico, in attesa dei match di domani, sale al primo posto in classifica a quota 15, in condominio con San Vito Lo Capo.

Nel girone B, invece, al “Nuccio Signorello” di Collesano la Polisportiva Lascari Cefalù torna al successo in campionato, dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro San Fratello, battendo 3-0 la Castelluccese.

Padroni di casa in vantaggio al 24’ con Sferruzza. Il raddoppio arriva dopo due minuti, grazie alla rete di Ribaudo su calcio di rigore. È lo stesso Ribaudo, al 34’, a trovare la doppietta personale e a portare il parziale sul 3-0. Nella ripresa la Polisportiva Lascari Cefalù gestisce il triplo vantaggio, senza rischiare quasi mai di subire la rete degli ospiti. Con questa vittoria sono 8 i punti in campionato per la Polisportiva.